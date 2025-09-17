0
ЕС продолжает враждебную линию против РФ — Песков

14:12 17.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз и многие его страны по-отдельности продолжают враждебную линию против России, ошибочно полагая, что санкции могут повлиять на позицию Москвы. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя подготовку нового пакета ограничительных мер со стороны ЕС.

«Евросоюз и страны ЕС по отдельности, многие из них, продолжают достаточно враждебную линию в отношении России. Они ошибочно полагают, что продолжение санкционной политики может повлиять на политику РФ», — сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что Россия не подвержена влиянию этих санкций. «В последние три года это красноречиво продемонстрировали 18 предыдущих пакетов», — сказал пресс-секретарь, отметив, что эти санкции нанесли очевидный вред экономике самого Евросоюза. «В данном случае ЕС продолжает эту деструктивную линию. А что касается оценки угроз — давайте дождемся формулировок, потом будем их оценивать», — заключил Песков.

