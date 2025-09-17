Запад стремится вернуть доминирование в мире с помощью контролируемого хаоса — Колокольцев

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западные страны эксплуатируют региональные конфликты в попытке вернуть себе утраченное глобальное влияние. Об этом заявил глава МВД России Владимир Колокольцев, выступая на Глобальном форуме по сотрудничеству в области общественной безопасности в Ляньюньгане (провинция КНР Цзянсу).

«Страны коллективного Запада всячески стремятся вернуть свое утраченное доминирование и противостоять естественному развитию межгосударственных отношений, — отметил министр. — Для этого они пытаются поддержать уже ставший традиционным инструментом их внешней политики контролируемый хаос в отдельных регионах мира, делая это за счет разжигания национальных конфликтов, эксплуатируя любые страновые, межэтнические и межрелигиозные противоречия».