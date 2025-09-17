Запад стремится вернуть доминирование в мире с помощью контролируемого хаоса — Колокольцев
15:32 17.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Западные страны эксплуатируют региональные конфликты в попытке вернуть себе утраченное глобальное влияние. Об этом заявил глава МВД России Владимир Колокольцев, выступая на Глобальном форуме по сотрудничеству в области общественной безопасности в Ляньюньгане (провинция КНР Цзянсу).
«Страны коллективного Запада всячески стремятся вернуть свое утраченное доминирование и противостоять естественному развитию межгосударственных отношений, — отметил министр. — Для этого они пытаются поддержать уже ставший традиционным инструментом их внешней политики контролируемый хаос в отдельных регионах мира, делая это за счет разжигания национальных конфликтов, эксплуатируя любые страновые, межэтнические и межрелигиозные противоречия».
НОВОСТИ
- 16:12 17.09.2025
- Минтруд РФ готов рассмотреть инициативу об отпуске длиной в 35 дней
- 16:00 17.09.2025
- Для реформы СБ ООН нужен консенсус, который сейчас де-факто невозможен — Песков
- 15:12 17.09.2025
- Путин вполне доволен результатами учений «Запад-2025», сообщил Песков
- 15:00 17.09.2025
- Чиновники по примеру депутатов должны прекратить отдыхать за границей — Володин
- 14:32 17.09.2025
- Украинские БПЛА атаковали здание правительства Белгородской области
- 14:12 17.09.2025
- ЕС продолжает враждебную линию против РФ — Песков
- 14:00 17.09.2025
- Лидер АдГ заявил, что Мерц тратит деньги «на чужую войну в коррумпированной стране»
- 13:55 17.09.2025
- 39% россиян осуждают практику раздолжнителей
- 13:32 17.09.2025
- ВС Украины потеряли около 1 555 военнослужащих за сутки на всех участках СВО
- 13:20 17.09.2025
- Госдума денонсировала конвенцию по предупреждению пыток
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать