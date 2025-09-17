Для реформы СБ ООН нужен консенсус, который сейчас де-факто невозможен — Песков

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Реформа Совета Безопасности ООН требует консенсуса, который сейчас де-факто невозможен из-за диаметрально противоположных позиций стран — постоянных членов Совбеза. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

«Для того, чтобы выйти на возможность реформирования Совбеза [ООН], нужно выйти к какому-то консенсусу. Сейчас, когда позиции стран — постоянных членов Совбеза настолько диаметрально противоположны, прийти к консенсусу де-факто невозможно. Это очевидно», — сказал Песков, отвечая на вопрос ТАСС о том, не выглядят ли слова генсека ООН Антониу Гутерриша о необходимости реформы СБ ООН и ограничении права вето попыткой пересмотра итогов Второй мировой войны и роли СССР в ней.

«Поэтому та конфигурация, которую мы имеем, это единственно важное, что у нас есть», — уточнил представитель Кремля.