0
0
46
НОВОСТИ

Для реформы СБ ООН нужен консенсус, который сейчас де-факто невозможен — Песков

16:00 17.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Реформа Совета Безопасности ООН требует консенсуса, который сейчас де-факто невозможен из-за диаметрально противоположных позиций стран — постоянных членов Совбеза. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

«Для того, чтобы выйти на возможность реформирования Совбеза [ООН], нужно выйти к какому-то консенсусу. Сейчас, когда позиции стран — постоянных членов Совбеза настолько диаметрально противоположны, прийти к консенсусу де-факто невозможно. Это очевидно», — сказал Песков, отвечая на вопрос ТАСС о том, не выглядят ли слова генсека ООН Антониу Гутерриша о необходимости реформы СБ ООН и ограничении права вето попыткой пересмотра итогов Второй мировой войны и роли СССР в ней.

«Поэтому та конфигурация, которую мы имеем, это единственно важное, что у нас есть», — уточнил представитель Кремля.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:32 17.09.2025
Запад стремится вернуть доминирование в мире с помощью контролируемого хаоса — Колокольцев
0
115
15:12 17.09.2025
Путин вполне доволен результатами учений «Запад-2025», сообщил Песков
0
145
15:00 17.09.2025
Чиновники по примеру депутатов должны прекратить отдыхать за границей — Володин
0
180
14:32 17.09.2025
Украинские БПЛА атаковали здание правительства Белгородской области
0
215
14:12 17.09.2025
ЕС продолжает враждебную линию против РФ — Песков
0
240
14:00 17.09.2025
Лидер АдГ заявил, что Мерц тратит деньги «на чужую войну в коррумпированной стране»
0
246
13:55 17.09.2025
39% россиян осуждают практику раздолжнителей
0
239
13:32 17.09.2025
ВС Украины потеряли около 1 555 военнослужащих за сутки на всех участках СВО
0
261
13:20 17.09.2025
Госдума денонсировала конвенцию по предупреждению пыток
0
269
13:05 17.09.2025
Комиссия Кремля рекомендовала назначить Краснова председателем Верховного суда
0
286

Возврат к списку