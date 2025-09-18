0
Трамп недоволен военной операцией Израиля против ХАМАС и нежеланием прекращать огонь — WSJ

11:05 18.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп недоволен действиями премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который отдает предпочтение боевым действиям против палестинского движения ХАМАС вместо того, чтобы согласовать прекращение огня. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По их сведениям, после удара Израиля по Катару раздражение Трампа особенно усилилось. Беседуя со своими советниками, американский лидер выразил мнение, что Нетаньяху издевается над ним.

Газета отмечает, что, несмотря на недовольство, Трамп воздерживается от принятия жестких мер в отношении Израиля. Издание объясняет это хорошими личными отношениями Трампа и Нетаньяху. Как заявили The Wall Street Journal несколько неназванных американских чиновников, Трамп гордится теплыми отношениями с израильским премьером и не хочет их портить. Американский лидер также по-прежнему намерен добиться установления дипломатических отношений между Израилем и Саудовской Аравией и считает это своей крупной дипломатической целью.

Ранее The Wall Street Journal сообщала, что Трамп после удара Израиля по Дохе провел напряженный телефонный разговор с Нетаньяху. По данным газеты, Трамп был недоволен тем, что узнал об атаке не от Израиля, а от американских военных. Хозяин Белого дома указал Нетаньяху на то, что еврейское государство атаковало территорию союзника США, выступавшего посредником на переговорах о завершении военной операции в секторе Газа. Нетаньяху в ответ заявил, что у него было «небольшое окно возможностей» для нанесения удара и он счел нужным им воспользоваться.

