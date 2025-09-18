0
0
23
НОВОСТИ

Европа расширяет официальные контакты с талибами — FT

12:00 18.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейские страны значительно расширили официальные контакты с представителями «Талибана», что открывает дипломатические двери на Запад движению, пришедшему к власти в Афганистане четыре года назад. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По их данным, западные правительства и политики «стремятся ко все большему взаимодействию с Кабулом, пытаясь решить проблемы репатриации нелегальных мигрантов». Европейские страны, включая Германию, Швейцарию и Австрию, в этом году направляли делегации в Афганистан или же принимали на своей территории представителей «Талибана» в интересах содействия репатриации.

По словам находящегося в Кабуле ведущего аналитика Международной кризисной группы Ибрагима Бахисса, «Талибан» очень заинтересован и стремится интегрироваться в глобальный политический порядок». Официальные контакты, необходимые для достижения договоренностей, равносильны «микропобедам, которые все больше интегрируют движение в мировую систему», отметил он.

FT напоминает, что Россия стала первой страной, официально признавшей Исламский Эмират Афганистан. 1 июля в Москву прибыл новый посол этой страны в РФ Гуль Хасан, 3 июля заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко принял у него копии верительных грамот.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:05 18.09.2025
Путин внес кандидатуру Гуцана на пост генпрокурора РФ — Клишас
0
1
11:32 18.09.2025
Россия остается лидером в Европе по размеру экономики — Мишустин
0
101
11:20 18.09.2025
В ЕС растет недовольство главой евродипломатии Каллас — Politico
0
126
11:05 18.09.2025
Трамп недоволен военной операцией Израиля против ХАМАС и нежеланием прекращать огонь — WSJ
0
140
11:00 18.09.2025
Китай будет защищать результаты Второй мировой и международный порядок — глава МО
0
164
10:32 18.09.2025
Первый снег в России выпадет в ночь на пятницу — Вильфанд
0
216
10:20 18.09.2025
Лула да Силва заявил, что Трампу следует перестать считать себя «императором мира»
0
203
10:05 18.09.2025
В Петербурге задержаны трое агентов Киева при подготовке убийства главы предприятия ОПК
0
224
10:00 18.09.2025
В юго-восточной Финляндии «все рухнуло» из-за разрыва связей с РФ — Иванов
0
234
09:32 18.09.2025
ВСУ перебрасывают в Харьковскую область пограничников из-за больших потерь — силовики
0
248

Возврат к списку