Европа расширяет официальные контакты с талибами — FT

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейские страны значительно расширили официальные контакты с представителями «Талибана», что открывает дипломатические двери на Запад движению, пришедшему к власти в Афганистане четыре года назад. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По их данным, западные правительства и политики «стремятся ко все большему взаимодействию с Кабулом, пытаясь решить проблемы репатриации нелегальных мигрантов». Европейские страны, включая Германию, Швейцарию и Австрию, в этом году направляли делегации в Афганистан или же принимали на своей территории представителей «Талибана» в интересах содействия репатриации.

По словам находящегося в Кабуле ведущего аналитика Международной кризисной группы Ибрагима Бахисса, «Талибан» очень заинтересован и стремится интегрироваться в глобальный политический порядок». Официальные контакты, необходимые для достижения договоренностей, равносильны «микропобедам, которые все больше интегрируют движение в мировую систему», отметил он.

FT напоминает, что Россия стала первой страной, официально признавшей Исламский Эмират Афганистан. 1 июля в Москву прибыл новый посол этой страны в РФ Гуль Хасан, 3 июля заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко принял у него копии верительных грамот.