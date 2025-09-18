0
НОВОСТИ

Бюджет должен противостоять «наездам» на Россию — Силуанов

14:12 18.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бюджет России должен противостоять внешним угрозам, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на Московском финансовом форуме (МФФ).

«Мы прекрасно понимаем, что мы должны, при подготовке бюджета сейчас на трехлетку, вот всем этим вызовам, как мы говорим, противостоять. И быть менее зависимым [бюджет] от любых наездов на нашу страну, в том числе и финансовых», — отметил он.

