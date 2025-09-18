Бюджет должен противостоять «наездам» на Россию — Силуанов
14:12 18.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бюджет России должен противостоять внешним угрозам, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на Московском финансовом форуме (МФФ).
«Мы прекрасно понимаем, что мы должны, при подготовке бюджета сейчас на трехлетку, вот всем этим вызовам, как мы говорим, противостоять. И быть менее зависимым [бюджет] от любых наездов на нашу страну, в том числе и финансовых», — отметил он.
НОВОСТИ
- 15:00 18.09.2025
- В Кремле приступили к подготовке прямой линии с президентом — Песков
- 14:32 18.09.2025
- Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 395 военнослужащих
- 14:00 18.09.2025
- Британцы могут применить «мягкую силу» против Трампа, чтобы он изменил подход к Украине - CNN
- 13:32 18.09.2025
- Списание 50 млрд рублей долгов регионов ожидается до конца года — замглавы Минфина
- 13:25 18.09.2025
- Москвичи за лето передали в «Домики добра» свыше 16 000 подарков
- 13:20 18.09.2025
- Ввод нежилых помещений в России увеличился на 17% — Хуснуллин
- 13:10 18.09.2025
- Козак подал в отставку по собственному желанию — Песков
- 13:00 18.09.2025
- Зеленский пытается втянуть НАТО в войну с РФ — экс-премьер Польши Миллер
- 12:32 18.09.2025
- Минфин закладывает в бюджет РФ снижение зависимости от нефти и газа — Силуанов
- 12:20 18.09.2025
- На нацпроекты до 2030 года направят около 40 трлн рублей — Мишустин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать