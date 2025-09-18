В «Школе 21» в Великом Новгороде открылась лаборатория мирового уровня

17:05

Фото пресс-службы Сбера

На базе кампуса «Школы 21» в Великом Новгороде начала работу технологическая лаборатория для развития искусственного интеллекта и машинного зрения. Она была открыта в ходе Чемпионата высоких технологий, соорганизатором которого выступил Сбер. На основе лаборатории будет сформирован собственный центр экспертизы и подготовки специалистов по новым технологическим специальностям в сфере искусственного интеллекта.

Лаборатория представляет собой современное пространство для обучения и исследований. Его ключевые направления — искусственный интеллект, компьютерное зрение и автономизация сложных систем.

Новая площадка оборудована мощной рабочей станцией для нейросетей, которая позволяет локально развёртывать модели до 14 млрд параметров и проводить эксперименты с LLM, RAG, агентными системами и голосовыми ассистентами.

Лаборатория оснащена передовыми образовательными и исследовательскими платформами, в частности, образовательным комплексом для изучения AI и компьютерного зрения. Он в том числе позволяет моделировать задачи беспилотных автомобилей. Комплекс задействован в лабораторных и курсовых работах Новгородского государственного университета, образовательных программах «Школы 21», хакатонах и соревнованиях. С его помощью студенты изучают электронику и схемотехнику, работают с датчиками линии и дистанции, программируют, осваивают методы обработки изображений, нейросети и машинное обучение. Комплекс позволяет разрабатывать алгоритмы движения по маршруту, вдоль стен, в туннелях, с поиском пути и следованием за объектом.

В лаборатории также представлена современная бионическая платформа, которая открывает доступ к глубокому изучению кинематики и динамики роботов, устойчивости и контакта с опорой, управления движением помощью единого алгоритма. Платформа даёт возможности для изучения навигации и локализации, включая одометрию, SLAM и планирование траекторий. С её помощью осваивают компьютерное зрение и 3D-восприятие: детекцию и трекинг, работу с маркерами и облаками точек.

Студенты также смогут изучать здесь распределённые вычисления и навигацию.

Уже 19 сентября в лаборатории состоятся соревнования по машинному зрению. Участники будут собирать и программировать беспилотные устройства, решая задачи восприятия, навигации и автономного движения. Трансляция соревнований будет вестись на стенде Сбера в рамках финала Чемпионата высоких технологий.