В «Школе 21» в Великом Новгороде открылась лаборатория мирового уровня
17:05 18.09.2025
|
Фото пресс-службы Сбера
Лаборатория представляет собой современное пространство для обучения и исследований. Его ключевые направления — искусственный интеллект, компьютерное зрение и автономизация сложных систем.
Новая площадка оборудована мощной рабочей станцией для нейросетей, которая позволяет локально развёртывать модели до 14 млрд параметров и проводить эксперименты с LLM, RAG, агентными системами и голосовыми ассистентами.
Лаборатория оснащена передовыми образовательными и исследовательскими платформами, в частности, образовательным комплексом для изучения AI и компьютерного зрения. Он в том числе позволяет моделировать задачи беспилотных автомобилей. Комплекс задействован в лабораторных и курсовых работах Новгородского государственного университета, образовательных программах «Школы 21», хакатонах и соревнованиях. С его помощью студенты изучают электронику и схемотехнику, работают с датчиками линии и дистанции, программируют, осваивают методы обработки изображений, нейросети и машинное обучение. Комплекс позволяет разрабатывать алгоритмы движения по маршруту, вдоль стен, в туннелях, с поиском пути и следованием за объектом.
В лаборатории также представлена современная бионическая платформа, которая открывает доступ к глубокому изучению кинематики и динамики роботов, устойчивости и контакта с опорой, управления движением помощью единого алгоритма. Платформа даёт возможности для изучения навигации и локализации, включая одометрию, SLAM и планирование траекторий. С её помощью осваивают компьютерное зрение и 3D-восприятие: детекцию и трекинг, работу с маркерами и облаками точек.
Студенты также смогут изучать здесь распределённые вычисления и навигацию.
Уже 19 сентября в лаборатории состоятся соревнования по машинному зрению. Участники будут собирать и программировать беспилотные устройства, решая задачи восприятия, навигации и автономного движения. Трансляция соревнований будет вестись на стенде Сбера в рамках финала Чемпионата высоких технологий.
НОВОСТИ
- 17:42 18.09.2025
- Сбер поддержит 476 молодых ученых в сфере IT и математики стипендиями
- 17:40 18.09.2025
- На линии фронта в СВО находится свыше 700 тыс. человек — Путин
- 17:35 18.09.2025
- AI Journey на Kazan Digital Week: компании представили кейсы внедрения инструментов искусственного интеллекта
- 17:12 18.09.2025
- Путин назвал вопрос мигрантов очень чувствительным для граждан РФ
- 17:00 18.09.2025
- Вклад Сталина в Победу нужно деполитизировать — Путин
- 16:32 18.09.2025
- Путин рассказал, кто будет следующей «сменой» в руководстве России
- 16:12 18.09.2025
- Эстония ввела полный запрет на покупку российского газа с 2026 года — министр
- 16:00 18.09.2025
- Россия передала Украине 1 тыс. тел погибших солдат ВСУ
- 15:50 18.09.2025
- 8 из 10 звонков по вопросам просроченной задолженности в Сбере совершает робот-оператор
- 15:32 18.09.2025
- В Британии задержали трех человек по подозрению в работе на спецслужбы РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать