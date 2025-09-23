Трамп рассказал, почему он вывел США из Парижского соглашения по климату
19:10 23.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп, выступая на общеполитических дискуссиях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что Парижское соглашение по климату выгодно России и Китаю, но совершенно не отвечало интересам Вашингтона.
«Я вышел из этого фиктивного Парижского соглашения по климату. По его условиям, Америка платила гораздо больше любой другой страны. Остальные не платили. Китай не должен был платить до 2030 года, в отношении России действовали старые стандарты, которым было легко соответствовать. <…> При этом предполагалось, что США будут платить что-то вроде триллиона долларов. И это очередное мошенничество», — сказал он.
НОВОСТИ
- 18:57 23.09.2025
- Финальный этап ХX Летних спортивных игр «Роснефти» стартовал в Сочи
- 18:45 23.09.2025
- Прибыль российских банков в августе снизилась почти вдвое по сравнение с июлем, 2025 - ЦБ
- 18:35 23.09.2025
- Глава МВД Польши распорядился открыть пункты пропуска на границе с Белоруссией
- 18:30 23.09.2025
- МВД РФ не выдвигало и не поддерживает инициативы по ограничениям в отношении праворульных авто
- 17:42 23.09.2025
- Трамп может признать суверенитет Израиля над территориями на Западном берегу — СМИ
- 17:40 23.09.2025
- Мистер Мяус, Лу, Квикки и Вин из вселенной Самоката поселились на детских и молодежных СберКартах
- 17:12 23.09.2025
- Метеорологическая осень придет в Москву в среду, она станет самой поздней в истории
- 17:00 23.09.2025
- США не примут новые меры против РФ, пока Европа покупает у нее нефть и газ — Рубио
- 16:32 23.09.2025
- Польша откроет границу с Белоруссией — Туск
- 16:12 23.09.2025
- Необходимо усилить парламентский контроль за тарифами на ЖКУ — Володин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать