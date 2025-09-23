Трамп рассказал, почему он вывел США из Парижского соглашения по климату

19:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп, выступая на общеполитических дискуссиях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что Парижское соглашение по климату выгодно России и Китаю, но совершенно не отвечало интересам Вашингтона.

«Я вышел из этого фиктивного Парижского соглашения по климату. По его условиям, Америка платила гораздо больше любой другой страны. Остальные не платили. Китай не должен был платить до 2030 года, в отношении России действовали старые стандарты, которым было легко соответствовать. <…> При этом предполагалось, что США будут платить что-то вроде триллиона долларов. И это очередное мошенничество», — сказал он.