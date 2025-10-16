ФСБ располагает данными о подготовке Британией и Киевом диверсий на «Турецком потоке»
10:05 16.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ФСБ России располагает данными о подготовке британскими спецслужбами совместно с Украиной диверсий на газопроводе «Турецкий поток». Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств — участников СНГ в Самарканде.
«Располагаем информацией о подготовке британцами совместно с украинскими спецслужбами диверсий в отношении газопровода „Турецкий поток“, — сказал Бортников, не приводя других подробностей.
