ФСБ располагает данными о подготовке Британией и Киевом диверсий на «Турецком потоке»

10:05 16.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ России располагает данными о подготовке британскими спецслужбами совместно с Украиной диверсий на газопроводе «Турецкий поток». Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств — участников СНГ в Самарканде.

«Располагаем информацией о подготовке британцами совместно с украинскими спецслужбами диверсий в отношении газопровода „Турецкий поток“, — сказал Бортников, не приводя других подробностей.

10:20 16.10.2025
В МВД опровергли информацию об ограничении выезда мужчин призывного возраста
10:00 16.10.2025
Американские подрядчики будут помогать ВСУ управлять ракетами «Томагавк» — FT
09:32 16.10.2025
В Волгоградской области из-за обломков БПЛА произошел пожар на территории подстанции
09:20 16.10.2025
В ДТП с автобусом в Приамурье 1 человек погиб, 45 пострадали
09:05 16.10.2025
Трамп утверждает, что Моди заверил его в намерении прекратить покупать нефть в РФ
09:00 16.10.2025
Над регионами РФ и Черным и Азовским морями за ночь сбит 51 украинский БПЛА
22:30 15.10.2025
ЦРУ администрация Трампа разрешила проводить тайные операции в Венесуэле, нацеленные на смещение Мадуро - NYT
22:00 15.10.2025
Фицо: Постоянно обсуждая Украину, мы в ЕС тем самым прикрываем неспособность решать наши фундаментальные проблемы
21:00 15.10.2025
Путин на совещании пообещал правительству рассказать о том, как Черномырдин рекомендовал готовиться к зиме
20:00 15.10.2025
Пакистан и Афганистан заключили соглашение о временном прекращении огня - заявление
