ФСБ располагает данными о подготовке Британией и Киевом диверсий на «Турецком потоке»

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ России располагает данными о подготовке британскими спецслужбами совместно с Украиной диверсий на газопроводе «Турецкий поток». Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств — участников СНГ в Самарканде.

«Располагаем информацией о подготовке британцами совместно с украинскими спецслужбами диверсий в отношении газопровода „Турецкий поток“, — сказал Бортников, не приводя других подробностей.