В МВД опровергли информацию об ограничении выезда мужчин призывного возраста

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Информация о временных ограничениях на выезд из России для мужчин призывного возраста не соответствует действительности. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД.

«В сети распространяются документы, якобы утверждающие введение временных ограничений на выезд для мужчин призывного возраста», — сказали в управлении.

В УБК добавили, что подобные сообщения появляются в разных регионах страны, в том числе в Пермском крае, Мурманской области и Ставропольском крае.

«Никаких новых ограничений на передвижение граждан не вводилось, а все легитимные нормативно-правовые акты подлежат публикации в установленных государственных информационных системах и на официальных порталах», — отметили в киберполиции.