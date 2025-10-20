Крупные оборонные проекты ЕС могут быть сорваны из-за политического хаоса во Франции — WP
11:05 20.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Реализация проектов по разработке нового основного боевого франко-германского танка MGCS (Main Ground Combat System) и истребителя шестого поколения FCAS (Future Combat Air System) может быть сорвана из-за нестабильной политической ситуации во Франции. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) в своей редакционной статье.
«Было бы сложно строить долгосрочные планы со страной (имеется в виду Франция — прим. ТАСС), где премьер-министры постоянно сменяют друг друга, перспективы стабильности туманны, а [Эмманюэль] Макрон является слабым президентом, срок полномочий которого закончится через два года», — пишет издание. Предполагалось, что Германия и Франция, как две крупнейшие экономики ЕС, профинансируют основную часть этих проектов, но в таких условиях, говорится в статье, немецкие политики будут опасаться финансировать подобные инициативы, «так как сложно реализовывать крупные оборонные проекты, когда расстановка сил во Франции постоянно меняется».
Предполагается, что FCAS должен заменить истребитель Eurofighter с 2040 года. Ранее немецкое агентство DPA сообщало, что реализация проекта по созданию истребителя шестого поколения FCAS выявила серьезные разногласия между Берлином и Парижем в части распределения заказов по проектным работам и производству компонентов между компаниями двух стран. MGCS также, как предполагается, должен быть готов к 2040 году. Ожидается, что в будущем эта система заменит немецкий основной боевой танк Leopard 2 и французский Leclerc. Пока инициатива также находится на проектной стадии.
Франция переживает политический кризис. Менее чем за год в стране сменилось три главы правительства.
НОВОСТИ
- 12:05 20.10.2025
- В Улан-Удэ, где отравились 89 человек, задержана заведующая производством цеха — СК
- 12:00 20.10.2025
- Премьер Польши исключил давление на Киев в вопросе уступки территорий
- 11:32 20.10.2025
- Украина провалила попытки заключить ряд серьезных соглашений с США в Вашингтоне — Politico
- 11:30 20.10.2025
- Сбер пригласил на работу победителей международной студенческой олимпиады по программированию
- 11:20 20.10.2025
- Страны ЕС пока не достигли компромисса по экспроприации активов России — Каллас
- 11:18 20.10.2025
- На рынок вышел интеллектуальный медиацентр SberBox Max
- 11:00 20.10.2025
- Темпы роста ВВП Китая в январе — сентябре достигли 5,2% — Госстат
- 10:32 20.10.2025
- В ЕС могут начать прием новых членов без предоставления им полного права голоса — Politico
- 10:20 20.10.2025
- Россиянин утонул во время купания в море на острове Пхукет
- 10:05 20.10.2025
- Южная Корея стремится стать четвертым в мире экспортером оружия — президент
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать