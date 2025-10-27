0
НОВОСТИ

Силы ПВО за ночь сбили 193 украинских БПЛА над регионами России

09:00 27.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 193 украинских БПЛА над регионами России, из них 40 — над Московским регионом, сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 193 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 47 — над территорией Брянской области, 42 — над территорией Калужской области, 40 — над территорией Московского региона, в том числе 34 БПЛА, летевших на Москву, 32 — над территорией Тульской области, 10 — над территорией Курской области, 7 — над территорией Орловской области, 4 — над территорией Ростовской области, 4 — над территорией Воронежской области, 2 — над территорией Оренбургской области, 2 — над территорией Тамбовской области, 1 — над территорией Белгородской области, 1 — над территорией Липецкой области и 1 — над территорией Самарской области», — сообщили в военном ведомстве.

