Даванков предложил дать бизнесу право на ошибку при налоговых нарушениях
10:05 27.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Предпринимателям стоит предоставить право на ошибку и не штрафовать за впервые выявленные у них налоговые нарушения. Такое мнение в интервью ТАСС выразил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»).
«Сейчас налоговая служба у нас одна из самых прогрессивных в мире. Они видят все нарушения, все ошибки. Первый раз, я считаю, что человек просто должен получить предупреждение, даже если злонамеренно. Потому что на второй раз он уже точно будет знать, что с нашим государством игры, что-то кто-то не заметил, не проходят. Уже нужно сразу думать о том, что ты говоришь, что ты делаешь и какие-то действия совершаешь», — сказал вице-спикер Госдумы.
Даванков отметил, что сейчас страх допустить ошибку тормозит развитие отечественного предпринимательства.
«Предпринимателями люди хотят стать в возрасте 18-23 года — это наивысший пик. Потом они идут на первую работу и желание стать предпринимателем становится только меньше. Нам важно в этом возрасте, именно молодым, тем, кто только начинает свой бизнес, не бить по рукам, а наоборот подсказывать и быть партнером, а не карателем», — отметил парламентарий.
