РФ ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Венесуэлой

Россия ратифицировала договор о своем стратегическом партнерстве с Венесуэлой. Президент РФ Владимир Путин подписью скрепил документ и окончательно завершил процедуру вступления соглашения в действие.

«Ратифицировать договор между Российской Федерацией и Боливарианской Республикой Венесуэла о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, подписанный в городе Москве 7 мая 2025 года», — говорится в документе.

Инициированный президентом договор расширяет взаимодействие и кооперацию двух стран в политической и экономической сфере, в том числе энергетике, добыче полезных ископаемых, транспорте, связи, а также в области безопасности, противодействия терроризму и экстремизму.