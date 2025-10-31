Западу не удастся разобщить народы России — Шойгу

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Попытки Запада разобщить народы России, «превратить в манкуртов», подорвать нравственные и ценностные ориентиры не увенчаются успехом, уверен секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу.

«Наши общие традиции, уникальные обычаи, дружба и добрососедство — то, что нас всегда объединяло и поддерживало, по-прежнему находится под угрозой. Сегодня мы живем в эпоху острого, ценностного противоборства по факту идеологических войн», — констатировал Шойгу на открытии первого международного фестиваля «Народы России и СНГ».

Он подчеркнул, что оружием в этих войнах «является манипуляция сознанием, подрыв нравственных ориентиров, насаждение чуждой здравому обществу и разрушительный для личности идей». «Идет агрессивная борьба за влияние на умы людей», — указал секретарь СБ. «И понятно почему. Лишить народы их ценностных опор значит сломить их волю, к сопротивлению поработителям и превратить в манкуртов», — объяснил Шойгу. Он процитировал Александра Пушкина: «К чему стадам дары свободы? Их должно резать и стричь». «Именно на этом понимании и основан подход коллективного Запада к выстраиванию своей внешней политики. Но с нами это не прошло и не пройдет, история тому подтверждением», — уверен секретарь российского Совбеза.