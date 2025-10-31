Западу не удастся разобщить народы России — Шойгу
12:00 31.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Попытки Запада разобщить народы России, «превратить в манкуртов», подорвать нравственные и ценностные ориентиры не увенчаются успехом, уверен секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу.
«Наши общие традиции, уникальные обычаи, дружба и добрососедство — то, что нас всегда объединяло и поддерживало, по-прежнему находится под угрозой. Сегодня мы живем в эпоху острого, ценностного противоборства по факту идеологических войн», — констатировал Шойгу на открытии первого международного фестиваля «Народы России и СНГ».
Он подчеркнул, что оружием в этих войнах «является манипуляция сознанием, подрыв нравственных ориентиров, насаждение чуждой здравому обществу и разрушительный для личности идей». «Идет агрессивная борьба за влияние на умы людей», — указал секретарь СБ. «И понятно почему. Лишить народы их ценностных опор значит сломить их волю, к сопротивлению поработителям и превратить в манкуртов», — объяснил Шойгу. Он процитировал Александра Пушкина: «К чему стадам дары свободы? Их должно резать и стричь». «Именно на этом понимании и основан подход коллективного Запада к выстраиванию своей внешней политики. Но с нами это не прошло и не пройдет, история тому подтверждением», — уверен секретарь российского Совбеза.
НОВОСТИ
- 13:20 31.10.2025
- Взрыв произошел рядом с АЗС на западе ФРГ, есть пострадавшие — Bild
- 13:05 31.10.2025
- Россия постоянно проходит испытания, в том числе и сегодня — Шойгу
- 13:00 31.10.2025
- Тот, кто поддерживает Украину, поддерживает войну — Орбан
- 12:32 31.10.2025
- Испанский король станет первым за семь лет европейским монархом, посетившим Китай — FT
- 12:20 31.10.2025
- США определили объекты для потенциальных авиаударов в Венесуэле — WSJ
- 12:05 31.10.2025
- Украина запрещает СМИ въезд к «котлам», чтобы скрыть реальное положение дел — МО РФ
- 11:32 31.10.2025
- Зеленский полетит в Москву, как только закончится западная поддержка — финский политик
- 11:20 31.10.2025
- Киев подтвердил, что нет возможностей выезда из «котлов» для ВСУ, помимо коридоров РФ
- 11:05 31.10.2025
- Все попытки победить Россию силой обречены на провал — Шойгу
- 11:00 31.10.2025
- США намерены развернуть международные силы в Газе в течение нескольких недель — ТВ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать