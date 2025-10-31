Испанский король станет первым за семь лет европейским монархом, посетившим Китай — FT
12:32 31.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Король Испании Филипп VI станет первым за семь лет европейским монархом, который совершит визит в Китай. Поездка планируется в ноябре и будет приурочена к 20-летию со дня установления всеобъемлющего стратегического партнерства между странами, сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
«Азия была тем регионом, где у Испании не было исторического присутствия. Если вы хотите проводить глобальную внешнюю политику, вы должны разговаривать со всеми, особенно с Китаем и Индией», — заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес в интервью FT.
Газета указывает, что Испания рассматривает сотрудничество с Китаем как стратегический интерес, особенно в области производства электромобилей, при этом игнорируя давление со стороны Вашингтона. Королевство также отвергло требования Белого дома об увеличении оборонных расходов до 5% ВВП.
Кроме того, власти США выразили недовольство Испании из-за сотрудничества МВД страны с китайской компанией Huawei. В августе испанское ведомство заключило контракт на 12,3 млн евро с Huawei на хранение в цифровом виде записей прослушки, сделанной национальными силовыми структурами в ходе расследований. Тогда Соединенные Штаты назвали действия Испании «игрой с огнем». Вместе с этим Альбарес подчеркнул, что поддерживает хорошие отношения одновременно с Соединенными Штатами и КНР.
Неназванные испанские чиновники заявляют, что у королевства «не остается выбора», кроме как укреплять связи с Пекином, поскольку теперь будущее Испании «зависит от союзов с восходящими державами, такими как Индия, Бразилия и страны Персидского залива».
