Россия постоянно проходит испытания, в том числе и сегодня — Шойгу

13:05 31.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия в отличие от других стран постоянно проходит испытания, закаляется, в том числе и сегодня. Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу на открытии первого международного фестиваля «Народы России и СНГ».

«Я хотел бы назвать это становлением, закалкой столетней, тысячелетней нашей традиции, нашей культуры, наших отношений внутри страны. И она [Россия] постоянно проходит испытания, кстати сказать, в отличие от многих других государств, от многих других стран. В этом наша ценность. Постоянно проходит испытания, в том числе и сегодня», — отметил он.

По словам Шойгу, на Западе это называют «плавильным котлом». «То есть там решили делать некого человека, который будет не знать своей истории, не знать своей культуры, не иметь никаких ценностей. И будет одно желание: встал, поел, пошел, поработал, доработал на ту же самую еду, опять лег спать и так далее, — пояснил он. — И такой котел, который варит и делает из всех абсолютно одинаковых людей. Из всех народностей, которые туда приехали. Кем ты туда приехал — это мало кого интересует. Важно тебя переработать, переварить».

