Уникальный сурдологический центр открыт в НИКИ имени Свержевского – Собянин
20:54 31.10.2025
В Москве открыта новая современная клиника по лечению слуха - сурдологический центр Научно-исследовательского клинического института (НИКИ) оториноларингологии имени Л.И. Свержевского.
"Ранее приспособленные мощности располагались в жилых домах, несмотря на то, что клиника Свержевского, институт является головным не только для Москвы, но и для всей , - отметил мэр Москвы Сергей Собянин. - Сегодня они получили соответствующую базу, соответствующую клинику, оснащенную самым современным оборудованием не только в стране, но и в мире, которая способна реально оказывать квалифицированную, качественную помощь как детям, так и взрослым".
По словам Сергея Собянина, современное оборудование, установленное в клинике, - более 600 единиц - позволит существенно сократить сроки госпитализации. Мощности центра увеличились вдвое — до 500 посещений в день. В центре работают 103 человека, в том числе 43 врача, 13 научных сотрудников, девять медицинских логопедов и 17 сотрудников среднего медперсонала.
Как отметил директор Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии имени Л.И. Свержевского Андрей Крюков, в клинике созданы уникальные возможности мирового уровня, а имеющееся оснащение позволит исследовать функцию внутреннего уха и слух, а также функцию равновесия.
