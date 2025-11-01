0
0
0
НОВОСТИ

Грузия больше не будет участвовать в заседаниях «Евронеста» — спикер парламента

15:00 01.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Грузии приняли решение больше не участвовать в заседаниях Парламентской ассамблеи «Евронест» из-за несправедливого отношения к республике. Об этом написал спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в соцсети X.

Как отметил Папуашвили, такое решение было принято потому, что на очередном заседании «Евронеста» в Ереване были приняты несколько резолюций, в которых говорится о необходимости проведения новых парламентских выборов в Грузии, а также упоминаются в качестве «политических заключенных» люди, осужденные за беспорядки на митингах в Тбилиси. А действующая власть Грузии называется «самопровозглашенной».

«Уже ясно, что Европарламент превратил платформу „Евронеста“ в оружие для шантажа соседних стран, навязывания силой своей узкой политической повестки дня. Категорически неприемлемо, когда „Евронест“ пренебрегает волей грузинского народа и таким образом, выходя за рамки своего мандата, по своему желанию аннулирует выборы и демократические институты страны-члена. Соответственно, с учетом враждебного и узкого политического подхода со стороны этих сил Европарламента, постоянная парламентская делегация парламента Грузии больше не будет принимать участие в сессиях „Евронеста“, — написал Папуашвили.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:05 01.11.2025
Мосгордума приняла социально ориентированный бюджет Москвы на 2026–2028 годы
0
170
14:00 01.11.2025
Смертность от холеры за 9 месяцев 2025 года превысила показатели за весь 2024 год — ВОЗ
0
179
13:00 01.11.2025
Гражданин КНР сбежал из колонии-поселения в Приморье
0
246
12:30 01.11.2025
Володин рассказал о законах, вступающих в силу в ноябре
0
333
12:00 01.11.2025
Россия и Китай приложат усилия для наращивания товарооборота — Мантуров
0
327
11:30 01.11.2025
Цена газа в Европе в октябре оказалась почти на 16% ниже, чем годом ранее
0
385
11:00 01.11.2025
Российскую туристку приговорили к условному сроку за поджог тополиного пуха в Сеуле
0
386
10:35 01.11.2025
«Оплата улыбкой» доступна на всех станциях метро в Новосибирске
0
389
10:30 01.11.2025
Снег и сильный ветер до 35 м/с прогнозируются в Сибири и на Дальнем Востоке
0
380
10:00 01.11.2025
Судебные приставы за 9 месяцев взыскали долгов на более 900 млрд рублей
0
396

Возврат к списку