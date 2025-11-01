Грузия больше не будет участвовать в заседаниях «Евронеста» — спикер парламента

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Грузии приняли решение больше не участвовать в заседаниях Парламентской ассамблеи «Евронест» из-за несправедливого отношения к республике. Об этом написал спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в соцсети X.

Как отметил Папуашвили, такое решение было принято потому, что на очередном заседании «Евронеста» в Ереване были приняты несколько резолюций, в которых говорится о необходимости проведения новых парламентских выборов в Грузии, а также упоминаются в качестве «политических заключенных» люди, осужденные за беспорядки на митингах в Тбилиси. А действующая власть Грузии называется «самопровозглашенной».

«Уже ясно, что Европарламент превратил платформу „Евронеста“ в оружие для шантажа соседних стран, навязывания силой своей узкой политической повестки дня. Категорически неприемлемо, когда „Евронест“ пренебрегает волей грузинского народа и таким образом, выходя за рамки своего мандата, по своему желанию аннулирует выборы и демократические институты страны-члена. Соответственно, с учетом враждебного и узкого политического подхода со стороны этих сил Европарламента, постоянная парламентская делегация парламента Грузии больше не будет принимать участие в сессиях „Евронеста“, — написал Папуашвили.