0
0
0
НОВОСТИ

США, похоже, начали готовиться к длительным операциям в Карибском бассейне - СМИ

17:22 02.11.2025 Источник: РБК

Американские военные приступили к модернизации военно-морской базы «Рузвельт Роудс» в Пуэрто-Рико, закрытой более 20 лет назад. К такому выводу пришел Reuters, проанализировав сделанные в этом районе спутниковые снимки. Опрошенные агентством военные чиновники и эксперты предполагают, что строительство на объекте свидетельствует о подготовке США к длительным операциям в Карибском бассейне, в том числе против Венесуэлы.

Согласно полученным фотографиям, строительные работы начались 17 сентября. В частности, было заменено покрытие рулежных дорожек, ведущих к взлетно-посадочной полосе. Отставной полковник морской пехоты США Марк Канчиан отметил, что такие изменения характерны для подготовки к увеличению количества посадок и взлетов военных самолетов. Ранее Bloomberg узнал, что эта военно-морская база с сентября является плацдармом для истребителей-невидимок F-35B и грузовых самолетов C-17 Globemaster III.

Кроме того, идет строительство инфраструктуры в гражданских аэропортах Пуэрто-Рико и на Виргинских островах США, расположенных примерно в 800 км от Венесуэлы. (РБК)

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:20 02.11.2025
Госдолг Великобритании составляет практически 100% ВВП - The Daily Telegraph
0
259
13:00 02.11.2025
Германия значительно снизила факторы привлекательности страны для нелегальных мигрантов - глава МВД ФРГ
0
359
12:15 02.11.2025
Иран получил от США предложения по возобновлению переговоров по ядерной программе
0
419
11:53 02.11.2025
В результате атаки украинских дронов на порт Туапсе повреждены два иностранных судна - оперштаб
0
466
10:21 02.11.2025
Европа поставила новый рекорд по закупкам СПГ
0
577
09:30 02.11.2025
Песков: В настоящий момент встреча Путина и Трампа возможна, но в ней нет необходимости
0
530
09:00 02.11.2025
The Telegraph: Политика Трампа по Украине, похоже, обрела некоторые последовательные черты
0
634
21:00 01.11.2025
В Северодвинске спущен на воду атомный подводный ракетный крейсер «Хабаровск»
0
1188
20:30 01.11.2025
Нигерии нужна помощь США для борьбы с террористами, а не изменение ее статуса — власти
0
1113
20:00 01.11.2025
Около 60% немцев поддерживают слова канцлера ФРГ Мерца о миграции — опрос
0
1228

Возврат к списку