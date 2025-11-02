США, похоже, начали готовиться к длительным операциям в Карибском бассейне - СМИ

17:22 Источник: РБК

Американские военные приступили к модернизации военно-морской базы «Рузвельт Роудс» в Пуэрто-Рико, закрытой более 20 лет назад. К такому выводу пришел Reuters, проанализировав сделанные в этом районе спутниковые снимки. Опрошенные агентством военные чиновники и эксперты предполагают, что строительство на объекте свидетельствует о подготовке США к длительным операциям в Карибском бассейне, в том числе против Венесуэлы.

Согласно полученным фотографиям, строительные работы начались 17 сентября. В частности, было заменено покрытие рулежных дорожек, ведущих к взлетно-посадочной полосе. Отставной полковник морской пехоты США Марк Канчиан отметил, что такие изменения характерны для подготовки к увеличению количества посадок и взлетов военных самолетов. Ранее Bloomberg узнал, что эта военно-морская база с сентября является плацдармом для истребителей-невидимок F-35B и грузовых самолетов C-17 Globemaster III.

Кроме того, идет строительство инфраструктуры в гражданских аэропортах Пуэрто-Рико и на Виргинских островах США, расположенных примерно в 800 км от Венесуэлы. (РБК)

