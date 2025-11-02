0
НОВОСТИ

Зеленский сообщил о получении новых систем Patriot от ФРГ

18:15 02.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский сообщил, что Украина получила новые системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot от Германии.

«Мы укрепили компонент пэтриотов в нашей украинской противовоздушной обороне. Я благодарю Германию и лично канцлера Фридриха Мерца за этот наш общий шаг», — написал он в своем телеграм-канале.

