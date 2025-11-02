Зеленский сообщил о получении новых систем Patriot от ФРГ
18:15 02.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Владимир Зеленский сообщил, что Украина получила новые системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot от Германии.
«Мы укрепили компонент пэтриотов в нашей украинской противовоздушной обороне. Я благодарю Германию и лично канцлера Фридриха Мерца за этот наш общий шаг», — написал он в своем телеграм-канале.
НОВОСТИ
- 18:00 02.11.2025
- Мэр мексиканского города Уруапан застрелен во время празднования Дня мертвых
- 17:22 02.11.2025
- США, похоже, начали готовиться к длительным операциям в Карибском бассейне - СМИ
- 15:20 02.11.2025
- Госдолг Великобритании составляет практически 100% ВВП - The Daily Telegraph
- 13:00 02.11.2025
- Германия значительно снизила факторы привлекательности страны для нелегальных мигрантов - глава МВД ФРГ
- 12:15 02.11.2025
- Иран получил от США предложения по возобновлению переговоров по ядерной программе
- 11:53 02.11.2025
- В результате атаки украинских дронов на порт Туапсе повреждены два иностранных судна - оперштаб
- 10:21 02.11.2025
- Европа поставила новый рекорд по закупкам СПГ
- 09:30 02.11.2025
- Песков: В настоящий момент встреча Путина и Трампа возможна, но в ней нет необходимости
- 09:00 02.11.2025
- The Telegraph: Политика Трампа по Украине, похоже, обрела некоторые последовательные черты
- 21:00 01.11.2025
- В Северодвинске спущен на воду атомный подводный ракетный крейсер «Хабаровск»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать