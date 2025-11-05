Венесуэла готова к комплексной обороне на случай агрессии со стороны США — Мадуро

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

План комплексной обороны и перехода к вооруженной борьбе на случай агрессии со стороны США принят в Венесуэле. Об этом сообщил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро на внеочередном съезде правящей Единой социалистической партии Венесуэлы (ЕСПВ) и молодежного крыла партии в эфире телеканала Venezolana de Television.

«В рамках стратегической концепции комплексной обороны родины <…> принят план для перехода от невооруженной борьбы к вооруженной борьбе национального и континентального масштаба на случай, если Венесуэла подвергнется нападению со стороны империи США», — заявил Мадуро. Он сообщил, что план предусматривает «переход к вооруженной борьбе для защиты территориальной целостности, достоинства, права на мир и будущего Венесуэлы». Президент указал, что ЕСПВ необходимо незамедлительно приступить исполнению принятого решения, чтобы народ был максимально готов к «сопротивлению имперской психологической войне и конкретным действиям на территории всей страны».

«Соединенные Штаты верят и убеждены в том, что настало новое колониальное время, время верховенства белой расы и народы Юга должны преклоняться перед правящей Северной Америкой», — заявил Мадуро. Он отметил, что империализм стремится восстановить «утраченную военную, экономическую культурную гегемонию».

Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море восемь кораблей, одну атомную подводную лодку, 10 000 военнослужащих и уничтожают в международных водах скоростные лодки с находящимися в них людьми, которых голословно обвиняют в контрабанде наркотиков из Венесуэлы.