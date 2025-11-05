0
Путин поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником

12:00 05.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов военной разведки Вооруженных сил РФ с профессиональным праздником — Днем военного разведчика, отметив успешное выполнение ими сложных и ответственных задач.

«Во все времена люди, посвятившие себя этой героической службе, твердо стояли на страже Отечества, успешно выполняли сложные и ответственные задания. <…> Сегодня в ходе специальной военной операции вы действуете на опасных и трудных участках, сражаетесь на линии боевого соприкосновения, вскрываете планы противника, проводите дерзкие рейды в его тылу и всегда демонстрируете высокий профессионализм, хладнокровие и мужество», — говорится в послании главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

12:32 05.11.2025
Тела четырех рыбаков найдены в реке Вишере в Прикамье, начата проверка — СК
12:20 05.11.2025
Ценой гибели тысяч военных ВСУ в «котлах» Зеленский скрывает правду — МО РФ
12:05 05.11.2025
Украина испытывает дефицит кадров на уровне 30%
11:32 05.11.2025
Кратно возросла опасность серьезных инцидентов на АЭС — генсек ОДКБ
11:20 05.11.2025
Чехия в ближайшее время может сократить военную поддержку Украины — чешский политик
11:05 05.11.2025
Имамоглу назвал дело о шпионаже против него проявлением беспомощности властей Турции
11:00 05.11.2025
Зохран Мамдани пообещал на посту мэра Нью-Йорка «остановить Трампа» и его последователей
10:32 05.11.2025
В Днепропетровской области в плен сдалась группа солдат ВСУ
10:20 05.11.2025
У Ирана остался почти весь обогащенный уран, заявил Гросси
10:05 05.11.2025
Краснов сообщил, что поручил ускорить внедрение технологий ИИ в работу судов
