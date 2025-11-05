Путин поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов военной разведки Вооруженных сил РФ с профессиональным праздником — Днем военного разведчика, отметив успешное выполнение ими сложных и ответственных задач.

«Во все времена люди, посвятившие себя этой героической службе, твердо стояли на страже Отечества, успешно выполняли сложные и ответственные задания. <…> Сегодня в ходе специальной военной операции вы действуете на опасных и трудных участках, сражаетесь на линии боевого соприкосновения, вскрываете планы противника, проводите дерзкие рейды в его тылу и всегда демонстрируете высокий профессионализм, хладнокровие и мужество», — говорится в послании главы государства, опубликованном на сайте Кремля.