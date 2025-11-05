На конкурс «Доброе сердце столицы» поступило более 310 заявок волонтерских команд

13:02

В конкурсе «Доброе сердце столицы» будут участвовать более 310 волонтерских команд. По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, этот проект объединяет студентов высших учебных заведений и учащихся колледжей, школьников, представителей некоммерческих организаций, госучреждений, бизнесменов и активных горожан. Заявки на конкурс можно было подать в семи категориях. Как отмечает заммэра, волонтерский конкурс проводят в столице уже в 11-й раз. «За это время к нему присоединились больше 90 тысяч человек», — сообщила Сергунина.

Прием заявок стартовал в сентябре. Потенциальные участники конкурса выкладывали в соцсети представляющие команды фото и видео и рассказывали, как они помогают жителям города. Затем волонтеры посещали окружные волонтерские центры «Доброе место», знакомились с их инфраструктурой и программами, а также выполняли задачи тематического квеста, который был посвящен разным направлениям добровольчества. На следующем этапе, в полуфинале, претенденты на победу разработают и представят решение практического кейса для одной из городских некоммерческих организаций.

Финальный этап конкурса состоится в декабре в формате деловой игры. Ее участникам нужно будет будет предложить идеи для волонтерских событий, оценкой которых займется экспертное жюри. Победителей в каждой из семи номинаций будут определять участники проекта «Активный гражданин» в ходе интернет-голосования.