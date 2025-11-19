Потери ВСУ в зоне СВО за сутки составили порядка 1 340 военнослужащих — МО РФ

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины потеряли за сутки порядка 1 340 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны России.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 130 человек, от действий группировок «Запад» — свыше 220, «Южная» — до 195, «Центр» — более 470, «Восток» — до 255 и «Днепр» — до 70 военнослужащих.