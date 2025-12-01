Более 2 млн китайских туристов посетят Россию в 2026 г. — МЭР
18:40 01.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минэкономразвития РФ ожидает, что в следующем году с учетом отмены виз Россию посетят более 2 млн туристов из Китая. Об этом сообщил ТАСС директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов министерства Никита Кондратьев.
«Ожидаем, что с учетом отмены виз Россию уже в следующем году посетит более 2 млн китайских туристов», — сказал он.
