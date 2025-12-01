Французские военные боятся, что их отправят на Украину — СМИ
17:32 01.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Французские военнослужащие опасаются, что их отправят на Украину для участия в боевых действиях. Об этом пишет французская газета Le Journal du Dimanche (JDD).
«Есть риск, что нас могут отправить на Украину. Я не знаю, когда, <…> но я не сомневаюсь в том, что в конце концов мы туда поедем, и, честно говоря, потери будут огромными», — сказал изданию французский лейтенант, недавно окончивший военное училище. По словам военного, на Украине их ждет «бойня». В целом он не против стать миротворцем, но «участвовать в войне с Россией не подписывался».
«При нынешнем положении дел я не знаю, действительно ли мы готовы к тому, что нас ждет», — заявил изданию другой военный из морской пехоты, рассказывая о своих впечатлениях от просмотренных видео с места боевых действий на Украине, на которых «беспилотники заполняют все небо».
Как пишет JDD, военные Франции обучаются действовать в условиях, похожих на ситуацию на Украине. В частности, ВС Франции отрабатывают ведение боевых действий из окопов, приемы радиоэлектронной борьбы, а также проводят тактические учения с использованием беспилотников. Помимо этого, увеличивается число совместных учений с украинскими военнослужащими. «Мы были удивлены, когда встретили белобрысых громил, не знавших ни слова на французском», — сказал один из французских военных, участвовавших в учениях.
