0
0
0
НОВОСТИ

Священников будут назначать на должности в воспитательных колониях — глава ФСИН

17:12 01.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Должности для священнослужителей в России откроют в 83 учреждениях для лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, в первую очередь в 11 колониях для несовершеннолетних. Об этом доложил президенту России Владимиру Путину директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Аркадий Гостев.

Он отметил, что сейчас проводится работа по введению должностей помощников начальников исправительных учреждений по работе с верующими, пока священники есть не во всех исправительных колониях. «У нас их много, и священнослужителей просто не смогут так быстро подобрать. [Совместно] определились: это 11 воспитательных колоний, семь тюрем, лечебно-исправительные учреждения. В общих параметрах 83 учреждения», — сказал Гостев.

Гостев напомнил, что ранее в 85 территориальных органах была введена должность помощника начальника территориального управления ФСИН по работе с верующими, затем были введены 205 должностей помощников начальников в следственных изоляторах. «Мы их достаточно оперативно укомплектовали. Сегодня работает 218 таких помощников», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:00 01.12.2025
Трамп не собирается отправлять войска в Венесуэлу — сенатор США
0
60
16:32 01.12.2025
Наказание в виде принудительных работ в РФ отбывают 30 тыс. человек — глава ФСИН
0
121
16:15 01.12.2025
Сбер нарастил общий объем сделок секьюритизации потребительских кредитов до 35 миллиардов рублей за год
0
146
16:12 01.12.2025
Танкер Mersin у берегов Сенегала получил пробоины в результате четырех взрывов — компания
0
173
16:00 01.12.2025
Число жертв наводнений в Индонезии приблизилось к 600 — AFP
0
169
15:32 01.12.2025
Осужденные в российских колониях в 2024 году произвели продукцию на 47 млрд рублей — ФСИН
0
187
15:12 01.12.2025
В ходе эксперимента с биометрией выявлено 43 тыс. мигрантов, которым запрещен въезд в РФ
0
253
15:00 01.12.2025
Власти Грузии подадут в суд на Би-би-си за фейк о применении химвеществ против митингующих
0
253
14:32 01.12.2025
Экспорт газа России в Европу по «Турецкому потоку» за 11 месяцев вырос на 8%
0
279
14:12 01.12.2025
Кремль не может дать никакой информации по пребыванию Асада в РФ — Песков
0
318

Возврат к списку