Священников будут назначать на должности в воспитательных колониях — глава ФСИН
17:12 01.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Должности для священнослужителей в России откроют в 83 учреждениях для лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, в первую очередь в 11 колониях для несовершеннолетних. Об этом доложил президенту России Владимиру Путину директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Аркадий Гостев.
Он отметил, что сейчас проводится работа по введению должностей помощников начальников исправительных учреждений по работе с верующими, пока священники есть не во всех исправительных колониях. «У нас их много, и священнослужителей просто не смогут так быстро подобрать. [Совместно] определились: это 11 воспитательных колоний, семь тюрем, лечебно-исправительные учреждения. В общих параметрах 83 учреждения», — сказал Гостев.
Гостев напомнил, что ранее в 85 территориальных органах была введена должность помощника начальника территориального управления ФСИН по работе с верующими, затем были введены 205 должностей помощников начальников в следственных изоляторах. «Мы их достаточно оперативно укомплектовали. Сегодня работает 218 таких помощников», — сказал он.
