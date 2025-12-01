В ходе эксперимента с биометрией выявлено 43 тыс. мигрантов, которым запрещен въезд в РФ

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 7,5 млн иностранцев проследовали за год через международные аэропорты московской зоны, а также автомобильный пункт пропуска «Маштаково», где проходит эксперимент по сбору биометрии. Выявлено свыше 43 тыс. человек, которым запрещен въезд в РФ. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«За год через международные аэропорты московской зоны, а также автомобильный пункт пропуска „Маштаково“ проследовало более 7,5 млн иностранных граждан. Среди них выявлено свыше 43 тысяч лиц, которым по различным причинам въезд в Российскую Федерацию запрещен», — написала она в своем телеграм-канале.