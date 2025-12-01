США не информировали ЕС об итогах переговоров по Украине, признала Каллас

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава евродипломатии Кая Каллас признала, что США не информировали ЕС об итогах прошедших во Флориде переговоров украинской и американской сторон, посвященных урегулированию конфликта на Украине.

«Это может быть решающая неделя для переговоров. Мы слышали, что переговоры были сложными, но продуктивными. Мы пока не знаем результатов, я буду сегодня говорить с министрами обороны и иностранных дел Украины», — сказала она по прибытии на встречу министров обороны ЕС, на которой главной темой станет выделение новой военной помощи Украине.