США не информировали ЕС об итогах переговоров по Украине, признала Каллас
12:20 01.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава евродипломатии Кая Каллас признала, что США не информировали ЕС об итогах прошедших во Флориде переговоров украинской и американской сторон, посвященных урегулированию конфликта на Украине.
«Это может быть решающая неделя для переговоров. Мы слышали, что переговоры были сложными, но продуктивными. Мы пока не знаем результатов, я буду сегодня говорить с министрами обороны и иностранных дел Украины», — сказала она по прибытии на встречу министров обороны ЕС, на которой главной темой станет выделение новой военной помощи Украине.
