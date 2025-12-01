Российская армия освободила за осень 87 населенных пунктов
10:00 01.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские военные за осень освободили в зоне СВО 87 населенных пунктов. Это следует из подсчетов ТАСС на основе сводок Минобороны России.
Так, в ДНР освобожден 31 населенный пункт. В Днепропетровской области взяты под контроль 24 населенных пункта, в Запорожской — 20 населенных пунктов. В Харьковской области под российский контроль перешли 11 населенных пунктов, включая Купянск, через который проходили пути снабжения всей группировки ВСУ на восточном берегу реки Оскол. Также в Сумской области освобождена Юнаковка, которая являлась логистическим хабом ВСУ.
