ФСБ ликвидировала агента Киева при попытке теракта против офицера МО РФ в Крыму

09:20 01.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ ликвидировала в Крыму агента военной разведки Украины при попытке устроить теракт против офицера Министерства обороны России. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности предотвращен террористический акт, готовившийся Главным управлением разведки Министерства обороны Украины на территории Республики Крым в отношении одного из старших офицеров Министерства обороны РФ», — сообщили в ЦОС.

По данным ФСБ, по заданию ГУР, завербованный спецслужбой гражданин Украины должен был совершить подрыв российского военнослужащего в его личном автомобиле с использованием взрывного устройства. «Исполнитель теракта нейтрализован при закладке взрывчатки под автомобиль и оказании вооруженного сопротивления сотрудникам ФСБ России», — отметили в ЦОС. У преступника изъяли средства связи с куратором и компоненты взрывного устройства западного производства.

