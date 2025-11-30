0
НОВОСТИ

Коллапса из-за остановки полетов лайнеров A320 удалось избежать, «откатив» ПО самолетов до ранней версии

09:20 30.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Крупные авиаперевозчики из разных стран мира, включая американскую компанию American Airlines, индийскую IndiGo и британскую easyJet, оперативно устранили уязвимость программного обеспечения (ПО) у большей части самолетов A320 европейского концерна Airbus, произведя его откат до предыдущей версии после уведомления производителя и авиарегуляторов о проблеме. Об этом в субботу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные авиакомпаний.

Быстрые действия компаний позволили избежать коллапса во время сезона праздничных путешествий, включая повышенный спрос на авиаперевозки в США в период Дня благодарения, отмечает агентство.

