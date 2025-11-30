Коллапса из-за остановки полетов лайнеров A320 удалось избежать, «откатив» ПО самолетов до ранней версии
09:20 30.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Крупные авиаперевозчики из разных стран мира, включая американскую компанию American Airlines, индийскую IndiGo и британскую easyJet, оперативно устранили уязвимость программного обеспечения (ПО) у большей части самолетов A320 европейского концерна Airbus, произведя его откат до предыдущей версии после уведомления производителя и авиарегуляторов о проблеме. Об этом в субботу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные авиакомпаний.
Быстрые действия компаний позволили избежать коллапса во время сезона праздничных путешествий, включая повышенный спрос на авиаперевозки в США в период Дня благодарения, отмечает агентство.
НОВОСТИ
- 09:00 30.11.2025
- WP: Зеленский "переживает один из самых опасных моментов своего президентства"
- 20:45 29.11.2025
- Вучич: Венгрия окажет помощь в обеспечении энергетической стабильности Сербии
- 18:30 29.11.2025
- В США и европейских столицах начинают осознавать, что ЕС препятствует установлению мира на Украине – The Times
- 17:13 29.11.2025
- От промзон к мини-городу: как редевелопмент меняет статус районов Москвы
- 17:00 29.11.2025
- В Росавиации провели предварительный анализ директивы Airbus для лайнеров А320
- 16:39 29.11.2025
- Михаил Леонтьев: Идея остановить высокотехнологичное развитие Китая – абсурдна
- 16:30 29.11.2025
- Трамп: Считайте воздушное пространство над и вокруг Венесуэлы полностью закрытым
- 15:00 29.11.2025
- Туск надеется, что антироссийская природа создания НАТО не изменится
- 13:40 29.11.2025
- Рустем Умеров официально стал главой украинской делегации на мирных переговорах
- 12:50 29.11.2025
- Орбан: Необходимо заключить с Россией соглашение о контроле над вооружениями
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать