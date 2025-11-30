WP: Зеленский "переживает один из самых опасных моментов своего президентства"
09:00 30.11.2025 Источник: Интерфакс
На предстоящих во Флориде переговорах делегаций США и Украины по мирному урегулированию украинского конфликта Вашингтон усилит давление на Киев, так как по-прежнему настроен на заключение мирного соглашения, пишет The Washington Post.
"На следующей неделе президент Украины Владимир Зеленский столкнется с новым витком давления со стороны США, требующих заключения соглашения о прекращении войны с Россией", - говорится в публикации. В ней подчеркивается, что Зеленский "переживает один из самых опасных моментов своего президентства".
Как поясняет газета, его ближайшее окружение охвачено коррупционным скандалом, лидеры оппозиции призывают к полной перестройке правительства, а Москва продолжает боевые действия.
СМИ ранее подтвердили предстоящую американо-украинскую встречу во Флориде и сообщили, что США будут представлять госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять главы государства Джаред Кушнер.
