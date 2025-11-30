Литва собирается ввести новые санкции против Белоруссии и просит помощи ЕК с застрявшими грузовиками
11:30 30.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
МИД и Минтранс Литвы обратились в Еврокомиссию (ЕК) с просьбой помочь вернуть из Белоруссии застрявшие у границы фуры и остановить полеты запускаемых с территории соседней страны метеорологических зондов с грузом контрабандных сигарет.
«Просим ЕС разработать план действий в помощь находящимся в Белоруссии водителям из европейских стран, а также по проблеме безопасности, которую создают непилотируемые воздушные объекты, в том числе воздушные шары контрабандистов», — говорится в сообщении ведомств балтийской республики.
Вильнюс, в свою очередь, разрабатывает пакет национальных санкций против Белоруссии, к которым просит присоединиться ЕС. «Просим помочь ввести новые санкции, в том числе в отношении лиц, ответственных за незаконные полеты воздушных шаров», — указывается в послании.
