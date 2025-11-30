В 2026 году ожидается повышения стоимости добычи популярных видов рыбы - Союз рыбопромышленников Севера
11:15 30.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Наценка в розничных магазинах от себестоимости добычи рыбы может достигать 200%. При этом в 2026 году рыбаки ожидают повышения отпускных цен для оптовиков еще на 10-25%, сообщил ТАСС заместитель генерального директора Союза рыбопромышленников Севера Евгений Шамрай.
«Отпускная стоимость рыбаков не сильно меняет цену, а вот при поставке их в розничную сеть идет накрутка и 50, 100 и даже 200%. Для сравнения, отпускная цена от предприятия мороженой скумбрии порядка 200−250 рублей, а в магазинах она только начинается от 400 рублей. Электроэнергия, аренда, оплата труда и так далее», — подчеркнул Шамрай.
Он пояснил, что разница между себестоимостью добычи и оптовыми ценами для поставщиков, которые впоследствии продают рыбу в торговые сети, не превышает 5-10%. Далее поставщики в зависимости от затрат на хранение и логистику увеличивают цену, то же самое делают и магазины. При этом в 2026 году рыбаки ожидают повышения себестоимости добычи самых популярных видов рыбы.
При этом он добавил, что основные затраты на добычу рыбы — это оплата труда рыбаков, топливо и налоги. Все три составляющие каждый год повышаются, поэтому ждать того, что рыба в магазинах будет стоить дешевле или на том же уровне, что годом ранее, не приходится.
