0
0
125
НОВОСТИ

В 2026 году ожидается повышения стоимости добычи популярных видов рыбы - Союз рыбопромышленников Севера

11:15 30.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Наценка в розничных магазинах от себестоимости добычи рыбы может достигать 200%. При этом в 2026 году рыбаки ожидают повышения отпускных цен для оптовиков еще на 10-25%, сообщил ТАСС заместитель генерального директора Союза рыбопромышленников Севера Евгений Шамрай.

«Отпускная стоимость рыбаков не сильно меняет цену, а вот при поставке их в розничную сеть идет накрутка и 50, 100 и даже 200%. Для сравнения, отпускная цена от предприятия мороженой скумбрии порядка 200−250 рублей, а в магазинах она только начинается от 400 рублей. Электроэнергия, аренда, оплата труда и так далее», — подчеркнул Шамрай.

Он пояснил, что разница между себестоимостью добычи и оптовыми ценами для поставщиков, которые впоследствии продают рыбу в торговые сети, не превышает 5-10%. Далее поставщики в зависимости от затрат на хранение и логистику увеличивают цену, то же самое делают и магазины. При этом в 2026 году рыбаки ожидают повышения себестоимости добычи самых популярных видов рыбы.

При этом он добавил, что основные затраты на добычу рыбы — это оплата труда рыбаков, топливо и налоги. Все три составляющие каждый год повышаются, поэтому ждать того, что рыба в магазинах будет стоить дешевле или на том же уровне, что годом ранее, не приходится.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:00 30.11.2025
Европа рискует окончательно утратить роль глобального геополитического игрока - El País
0
42
11:30 30.11.2025
Литва собирается ввести новые санкции против Белоруссии и просит помощи ЕК с застрявшими грузовиками
0
123
09:20 30.11.2025
Коллапса из-за остановки полетов лайнеров A320 удалось избежать, «откатив» ПО самолетов до ранней версии
0
320
09:00 30.11.2025
WP: Зеленский "переживает один из самых опасных моментов своего президентства"
0
378
20:45 29.11.2025
Вучич: Венгрия окажет помощь в обеспечении энергетической стабильности Сербии
0
922
18:30 29.11.2025
В США и европейских столицах начинают осознавать, что ЕС препятствует установлению мира на Украине – The Times
0
1327
17:13 29.11.2025
От промзон к мини-городу: как редевелопмент меняет статус районов Москвы
0
1010
17:00 29.11.2025
В Росавиации провели предварительный анализ директивы Airbus для лайнеров А320
0
1226
16:39 29.11.2025
Михаил Леонтьев: Идея остановить высокотехнологичное развитие Китая – абсурдна
0
1030
16:30 29.11.2025
Трамп: Считайте воздушное пространство над и вокруг Венесуэлы полностью закрытым
0
1119

Возврат к списку