В случае прямой атаки США, власти Венесуэлы могут создать партизанские отряды - СМИ

12:20 Источник: РБК

В случае прямой атаки США Венесуэла может выбрать один из двух вариантов стратегии для самозащиты, пишет Reuters со ссылкой на источники и документы.

Reuters отмечает, что сейчас в Венесуэле «рядовые солдаты зарабатывают всего $100 в месяц в местной валюте, что, по данным исследований, составляет примерно пятую часть от того, что необходимо среднестатистической семье для удовлетворения основных потребностей». Это угрожает дезертирством военных во время конфликта.

В этих условиях для Венесуэлы доступны несколько стратегий. Первый — организовать партизанское сопротивление, высокопоставленные чиновники называют его «длительным сопротивлением». В этом случае небольшие воинские подразделения начнут устраивать «акты саботажа и другие партизанские действия». В случае нападения военным приказано рассредоточиться и укрыться в различных местах, сообщил один из источников агентства.

Второй вариант, предусмотренный на случай воздушной или наземной атаки США, называется «анархизация». Он предусматривает использование разведывательных служб и вооруженных сторонников правящей партии для создания беспорядков в столице Каракасе и «превращения Венесуэлы в неуправляемую страну». (РБК)

