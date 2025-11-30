Европа рискует окончательно утратить роль глобального геополитического игрока - El País

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европа не в состоянии возразить президенту США Дональду Трампу из-за страха перед его реакцией и рискует окончательно потерять роль глобального геополитического игрока. Такое мнение выразила в своей статье испанская газета El País.

По ее версии, ЕС, «слишком озабоченный собственной безопасностью, стабильностью и репрессиями хозяина Белого дома», оказывается неспособным дать отпор Трампу. «Страх его реакции слишком велик», — признал источник газеты в ЕС. Европе не удается «стряхнуть вассальную униформу», считает издание.

«Если Европа не будет действовать решительно и быстро, она рискует окончательно утратить свою роль глобального геополитического игрока», — отмечает газета. Она также считает, что мирные переговоры по Украине показали слабость ЕС.