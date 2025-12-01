Трамп подтвердил, что провел телефонный разговор с Мадуро
09:05 01.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американский лидер Дональд Трамп подтвердил в воскресенье, что ранее провел телефонный разговор с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
«Я не хочу это комментировать, но ответ — „да“, — ответил глава вашингтонской администрации на просьбу уточнить, беседовал ли он с Мадуро. Он отказался привести какие-либо подробности этого разговора. Трамп отвечал на вопросы журналистов на борту своего самолета по пути в Вашингтон из штата Флорида, где он провел выходные по случаю Дня благодарения. Как ранее сообщила со ссылкой на источники газета The Wall Street Journal, хозяин Белого дома в телефонной беседе заявил Мадуро, что если тот не покинет свой пост добровольно, Вашингтон может принять силовые меры.
НОВОСТИ
- 09:32 01.12.2025
- США и Украина обсудили сценарий лишения Киева возможности вступить в НАТО — CNN
- 09:20 01.12.2025
- ФСБ ликвидировала агента Киева при попытке теракта против офицера МО РФ в Крыму
- 09:00 01.12.2025
- Над регионами России за ночь сбили 32 украинских БПЛА
- 19:12 30.11.2025
- Рубио - в начале встречи с делегацией Украины: Речь идет не просто о мирных соглашениях…
- 18:44 30.11.2025
- Проект реформы службы в армии Швейцарии провалился на референдуме
- 12:20 30.11.2025
- В случае прямой атаки США, власти Венесуэлы могут создать партизанские отряды - СМИ
- 12:00 30.11.2025
- Европа рискует окончательно утратить роль глобального геополитического игрока - El País
- 11:30 30.11.2025
- Литва собирается ввести новые санкции против Белоруссии и просит помощи ЕК с застрявшими грузовиками
- 11:15 30.11.2025
- В 2026 году ожидается повышения стоимости добычи популярных видов рыбы - Союз рыбопромышленников Севера
- 09:20 30.11.2025
- Коллапса из-за остановки полетов лайнеров A320 удалось избежать, «откатив» ПО самолетов до ранней версии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать