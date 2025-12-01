Трамп подтвердил, что провел телефонный разговор с Мадуро

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский лидер Дональд Трамп подтвердил в воскресенье, что ранее провел телефонный разговор с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

«Я не хочу это комментировать, но ответ — „да“, — ответил глава вашингтонской администрации на просьбу уточнить, беседовал ли он с Мадуро. Он отказался привести какие-либо подробности этого разговора. Трамп отвечал на вопросы журналистов на борту своего самолета по пути в Вашингтон из штата Флорида, где он провел выходные по случаю Дня благодарения. Как ранее сообщила со ссылкой на источники газета The Wall Street Journal, хозяин Белого дома в телефонной беседе заявил Мадуро, что если тот не покинет свой пост добровольно, Вашингтон может принять силовые меры.