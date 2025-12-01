0
0
89
НОВОСТИ

Трамп подтвердил, что провел телефонный разговор с Мадуро

09:05 01.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский лидер Дональд Трамп подтвердил в воскресенье, что ранее провел телефонный разговор с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

«Я не хочу это комментировать, но ответ — „да“, — ответил глава вашингтонской администрации на просьбу уточнить, беседовал ли он с Мадуро. Он отказался привести какие-либо подробности этого разговора. Трамп отвечал на вопросы журналистов на борту своего самолета по пути в Вашингтон из штата Флорида, где он провел выходные по случаю Дня благодарения. Как ранее сообщила со ссылкой на источники газета The Wall Street Journal, хозяин Белого дома в телефонной беседе заявил Мадуро, что если тот не покинет свой пост добровольно, Вашингтон может принять силовые меры.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:32 01.12.2025
США и Украина обсудили сценарий лишения Киева возможности вступить в НАТО — CNN
0
33
09:20 01.12.2025
ФСБ ликвидировала агента Киева при попытке теракта против офицера МО РФ в Крыму
0
74
09:00 01.12.2025
Над регионами России за ночь сбили 32 украинских БПЛА
0
118
19:12 30.11.2025
Рубио - в начале встречи с делегацией Украины: Речь идет не просто о мирных соглашениях…
0
1003
18:44 30.11.2025
Проект реформы службы в армии Швейцарии провалился на референдуме
0
904
12:20 30.11.2025
В случае прямой атаки США, власти Венесуэлы могут создать партизанские отряды - СМИ
0
1183
12:00 30.11.2025
Европа рискует окончательно утратить роль глобального геополитического игрока - El País
0
1259
11:30 30.11.2025
Литва собирается ввести новые санкции против Белоруссии и просит помощи ЕК с застрявшими грузовиками
0
1241
11:15 30.11.2025
В 2026 году ожидается повышения стоимости добычи популярных видов рыбы - Союз рыбопромышленников Севера
0
1186
09:20 30.11.2025
Коллапса из-за остановки полетов лайнеров A320 удалось избежать, «откатив» ПО самолетов до ранней версии
0
1301

Возврат к списку