Проект реформы службы в армии Швейцарии провалился на референдуме
18:44 30.11.2025 Источник: Интерфакс
Граждане Швейцарии на состоявшемся в воскресенье референдуме отвергли предложение по радикальному изменению системы службы в армии, сообщает швейцарская газета "Матен". Против предложения о реформе выступили более 84% населения, а около 15% отдали голоса "за".
Идея состояла в том, чтобы заменить обязательную службу в армии на обязательную "гражданскую службу", которая бы распространялась не только на мужчин, но и на женщин. Согласно предложению, всех молодых швейцарцев обязали бы проходить периодическую службу, но не обязательно в рядах вооруженных сил. В качестве альтернатив предлагалось направлять людей на сельхозработы, работы по предотвращению природных катаклизмов, на обеспечение кибербезопасности.
В правительстве страны выступали против такой идеи, сочтя ее слишком дорогостоящей. Сторонники реформы полагали, что нововведение позволит гарантировать равенство полов.
