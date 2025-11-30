Рубио - в начале встречи с делегацией Украины: Речь идет не просто о мирных соглашениях…
19:12 30.11.2025 Источник: РБК
Госсекретарь США Марко Рубио в начале переговоров с украинской делегацией в Майами заявил, что их цель — не просто мир, а сохранение Украины суверенным государством.
Он сказал, что конечно целью является «не просто прекращение» конфликта. «Мы хотим положить конец убийствам, смерти и страданиям», — заявил Рубио во вступительном слове (цитата по Fox News).
«Речь идет не просто о мирных соглашениях, а о создании пути вперед, который оставит Украину суверенной, независимой и процветающей», — сказал он, кадры начала встречи публикует телеканал Fox News на YouTube-канале.
По данным Axios, на встрече с украинской делегацией США намерены обсудить территориальный вопрос и гарантии безопасности для Киева. (РБК)
