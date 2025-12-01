0
0
157
НОВОСТИ

Украина настаивает на личной встрече Зеленского и Трампа — СМИ

10:05 01.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинская сторона настаивает на организации встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Об сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на источник.

Как отметил источник, Киев на переговорах с Вашингтоном 30 ноября во Флориде подчеркнул важность личного контакта Зеленского и Трампа. «Мы хотим донести, что для нас важно не просто встретиться для одобрения соглашения. Есть некоторые вещи, которые Зеленский считает необходимыми обсудить со своим американским коллегой. Будем надеяться, что это мнение будет услышано», — сказал собеседник агентства.

Он также уточнил, что рабочие контакты не прекращаются даже между встречами делегаций.

По данным РБК-Украина, на переговорах в США обсуждались территориальные вопросы и членство Украины в НАТО. При этом вопрос о гарантиях безопасности пока фактически не поднимался, уточнил источник агентства.

Переговоры между США и Украиной прошли 30 ноября на юге Флориды. Со стороны США принимали участие госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник американского лидера Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять хозяина Белого дома Джаред Кушнер. В состав украинской делегации входили, в частности, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и первый замглавы МИД Сергей Кислица. По итогам встречи Рубио заявил, что переговоры были конструктивными, однако еще остается много работы. Он добавил, что США оптимистично настроены в вопросе мирного урегулирования, однако в целом сохраняют реалистичную позицию.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:05 01.12.2025
США в ультимативной форме потребовали от Мадуро покинуть Венесуэлу — СМИ
0
22
11:00 01.12.2025
За время президентства Байдена в США переехали 100 тыс. граждан Афганистана
0
45
10:35 01.12.2025
Путин отменил визы для туристов из Китая
0
104
10:20 01.12.2025
ВС РФ начали зачистку севера Красноармейска — Пушилин
0
145
10:00 01.12.2025
Российская армия освободила за осень 87 населенных пунктов
0
160
09:32 01.12.2025
США и Украина обсудили сценарий лишения Киева возможности вступить в НАТО — CNN
0
221
09:20 01.12.2025
ФСБ ликвидировала агента Киева при попытке теракта против офицера МО РФ в Крыму
0
225
09:05 01.12.2025
Трамп подтвердил, что провел телефонный разговор с Мадуро
0
238
09:00 01.12.2025
Над регионами России за ночь сбили 32 украинских БПЛА
0
246
19:12 30.11.2025
Рубио - в начале встречи с делегацией Украины: Речь идет не просто о мирных соглашениях…
0
1077

Возврат к списку