Украина настаивает на личной встрече Зеленского и Трампа — СМИ

Украинская сторона настаивает на организации встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Об сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на источник.

Как отметил источник, Киев на переговорах с Вашингтоном 30 ноября во Флориде подчеркнул важность личного контакта Зеленского и Трампа. «Мы хотим донести, что для нас важно не просто встретиться для одобрения соглашения. Есть некоторые вещи, которые Зеленский считает необходимыми обсудить со своим американским коллегой. Будем надеяться, что это мнение будет услышано», — сказал собеседник агентства.

Он также уточнил, что рабочие контакты не прекращаются даже между встречами делегаций.

По данным РБК-Украина, на переговорах в США обсуждались территориальные вопросы и членство Украины в НАТО. При этом вопрос о гарантиях безопасности пока фактически не поднимался, уточнил источник агентства.

Переговоры между США и Украиной прошли 30 ноября на юге Флориды. Со стороны США принимали участие госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник американского лидера Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять хозяина Белого дома Джаред Кушнер. В состав украинской делегации входили, в частности, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и первый замглавы МИД Сергей Кислица. По итогам встречи Рубио заявил, что переговоры были конструктивными, однако еще остается много работы. Он добавил, что США оптимистично настроены в вопросе мирного урегулирования, однако в целом сохраняют реалистичную позицию.