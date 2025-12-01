0
НОВОСТИ

США и Украина обсудили сценарий лишения Киева возможности вступить в НАТО — CNN

09:32 01.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители США и Украины на переговорах во Флориде обсудили сценарий мирного урегулирования, при котором Киев может быть фактически лишен возможности вступить в НАТО. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник.

По его словам, Украина де-факто не сможет присоединиться к НАТО через договоренности, которые будет необходимо согласовать непосредственно членам НАТО и российской стороне. «Украину не будут заставлять официально, в юридическом смысле, отказываться от этого стремления. Но если США захотят договориться о чем-то с Россией в двустороннем порядке или если Россия захочет получить от НАТО какие-то многосторонние гарантии, Украина не будет вовлечена в этот процесс», — пояснил источник.

