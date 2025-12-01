ВС РФ начали зачистку севера Красноармейска — Пушилин

Обсудить на форуме

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВС РФ ведут зачистку северной части Красноармейска, сообщил в эфире телеканала «Россия-24» глава ДНР Денис Пушилин.

«В самом Красноармейске идет зачистка северной части», — сказал он.