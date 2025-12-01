0
За время президентства Байдена в США переехали 100 тыс. граждан Афганистана

11:00 01.12.2025

Порядка 100 тыс. граждан Афганистана переехали в Соединенные Штаты по различным основаниям в период работы администрации президента США Джо Байдена (2021-2025). Об этом заявила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм.

«Администрация Байдена создала один из самых серьезных кризисов национальной безопасности в истории Америки своим выходом из Афганистана. Байден впустил в нашу страну почти 100 тыс. афганских граждан без проверки, выясняя кто они и каковы их намерения уже на американской земле», — написала Ноэм на своей странице в соцсети X.

Она добавила, что один из ключевых приоритетов работы администрации действующего президента США Дональда Трампа заключается в устранении последствий этих решений предыдущего руководства. Сейчас Министерство внутренней безопасности США активно проверяет информацию обо всех находящихся в стране гражданах Афганистана, изучая в том числе их социальные сети, отметила Ноэм.

