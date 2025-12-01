США в ультимативной форме потребовали от Мадуро покинуть Венесуэлу — СМИ

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США готовы гарантировать венесуэльскому президенту Николасу Мадуро безопасность при отъезде из страны, если он немедленно оставит свою должность. Об этом пишет газета Miami Herald со ссылкой на источники, знакомые с содержанием состоявшегося в ноябре телефонного разговора Мадуро с американским лидером Дональдом Трампом.

Источники утверждают, что США готовы гарантировать «безопасный отъезд» самому венесуэльскому президенту, а также его супруге и сыну, если Мадуро сейчас уйдет с поста. Каракас, пишет издание, предложил передать политический контроль силам оппозиции, но оставить командование вооруженными силами за нынешним руководством.

По словам одного из источников, телефонный разговор лидеров стал «последней попыткой избежать прямой конфронтации». По утверждению Miami Herald, звонок был организован при посредничестве Бразилии, Катара и Турции.