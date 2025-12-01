Путин отменил визы для туристов из Китая

10:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Граждане Китая получили право на въезд в Россию без оформления визы, если они отправляются в страну с туристическими или деловыми целями не более чем на 30 дней. Это следует из указа президента РФ Владимира Путина.

«Установить, что до 14 сентября 2026 г. с учетом принципа взаимности граждане Китайской Народной Республики вправе осуществлять въезд в Российскую Федерацию и пребывать в Российской Федерации не более 30 дней с гостевым или деловым визитом, в качестве туристов, для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических, спортивных мероприятиях, а также осуществлять транзитный проезд через территорию Российской Федерации и выезд из Российской Федерации без оформления виз на основании обычного паспорта гражданина Китайской Народной Республики», — говорится в документе.

Ранее китайская сторона приняла аналогичное решение, оно так же будет действовать до 14 сентября 2026 года.