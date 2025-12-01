Нигер будет сам продавать свой уран — президент

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нигер имеет право самостоятельно распоряжаться собственными природными ресурсами, в том числе ураном, добываемым на шахтах, ранее принадлежавших французской горнодобывающей компании Orano, и будет поставлять их на международный рынок. Об этом заявил президент африканской страны Абдурахман Тчиани в ходе своего визита на урановую шахту национализированной Нигером компании Somair — дочернего предприятия Orano.

«[Нигер] имеет законное право распоряжаться своими природными богатствами и, в соответствии с законами рынка, самостоятельно продавать их тем, кто желает их покупать», — приводит слова президента государственный телеканал Télé Sahel. Лидер Нигера также подчеркнул, что это право «не подлежит обсуждению, нравится это или нет его противникам», и объявил, что теперь страна «будет поставлять на международный рынок свою собственную продукцию».

Тчиани сделал это заявление после того, как 27 ноября Orano распространила сообщение, в котором осудила «отправку партии урана с шахты [компании] Somair». В компании заявили, что Orano «не располагает официальной информацией об объеме отправленного урана, конечном пункте назначения партии и условиях ее транспортировки с точки зрения безопасности», а также «продолжит защищать свои интересы» и оставляет за собой право инициировать судебные разбирательства, в том числе в отношении третьей стороны, получившей доступ к добытому на шахте урану.

В сентябре Международный центр по урегулированию инвестиционных споров временно заблокировал продажу Нигером запасов урана из-за спора между правительством этой западноафриканской страны и Orano.

В июне 2024 года власти Нигера отозвали у Orano лицензию на добычу в стране урана, а год спустя национализировали Somair. В ответ Orano подала несколько жалоб на действия властей Нигера в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров. Компания утверждает, что из-за действий нигерских властей не смогла экспортировать более 1 тыс. тонн уранового концентрата стоимостью более $200 млн. Как сообщала газета Le Monde со ссылкой на Orano, Франция получала из Нигера сырье для обеспечения 15% своих потребностей в уране для ядерных реакторов, на долю которых приходится 65% производства электроэнергии в стране.

По данным Всемирной ядерной ассоциации, в 2022 году на Нигер приходилось около 4% мирового производства урана на рудниках.