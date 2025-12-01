В ГД предложили обязать мигрантов покупать полис ДМС при переезде в РФ
11:20 01.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР) предложил обязать приобретать полис ДМС мигрантов, которые приезжают в Россию для дальнейшего проживания.
Депутат обратил внимание, что между Россией и большинством соседних государств — членов СНГ заключены соглашения о предоставлении экстренной медицинской помощи за счет региональных бюджетов.
«Если люди приезжают в Россию с целью проживания, нигде не работают, но хотят по экстренным показаниям пользоваться медуслугами, пусть покупают полис ДМС. Они не такие дорогие — от одной тысячи рублей на несколько месяцев», — сказал Леонов журналистам.
Он выразил уверенность, что реализация этой инициативы позволит снизить финансовую нагрузку на государство, освободив его от необходимости оплачивать лечение незастрахованных пациентов.
