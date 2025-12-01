Свыше 40% поляков выступают за разрыв дипломатических отношений с РФ — опрос

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 40% польских граждан выступают за разрыв дипломатических отношений с РФ после подрыва железнодорожных путей на участке Варшава — Люблин 16 ноября. Как указывают авторы опроса, большинство выступающих за разрыв дипотношений с Россией имеют начальное образование и проживают в небольших городах.

По данным опроса, проведенного исследовательским центром SW Research для газеты Rzeczpospolitа, такую позицию занимают 42,6% респондентов. За сохранение дипотношений с РФ выступили 28,5% участников опроса, а 28,9% признались, что собственного мнения по данному вопросу не имеют.

Опрос проводился 25–26 ноября на территории всей Польши с участием 800 граждан в возрасте старше 18 лет.